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Кипр - Литва 19 Ноября прямая трансляция

19 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Кипр
Литва

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кипр - Литва, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кипр
Литва
Главные тренеры
Литва Эдгарас Янкаускас
История личных встреч
16.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 9-й тур Кипр1 : 3
15.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 8-й тур 4 : 0Кипр
12.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 7-й тур Кипр0 : 4
12.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 6-й тур 6 : 0Кипр
08.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 5-й тур Кипр0 : 3
16.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 9-й тур 2 : 0Литва
17.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 8-й тур Литва2 : 2
14.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 7-й тур 0 : 2Литва
10.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 6-й тур Литва1 : 3
07.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 5-й тур Литва2 : 2

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