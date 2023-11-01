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Сербия - Болгария 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дубочица (Лесковац, Сербия), вместимость: 8136
19 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 10-й тур
Сербия
Болгария

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сербия - Болгария, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Дубочица (Лесковац, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сербия
Болгария
Главные тренеры
СербияДраган Стойкович
СербияМладен Крстаич
БолгарияИлиан Илиев
История личных встреч
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 4-й турБолгария1 : 1Сербия
17.11.2010Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2010Болгария0 : 1Сербия
15.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 0Сербия
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 8-й турСербия3 : 1
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 7-й тур2 : 1Сербия
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 6-й тур1 : 3Сербия
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 5-й турСербия1 : 2
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 9-й турБолгария2 : 2
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Болгария
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 7-й турБолгария0 : 2
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 6-й тур2 : 1Болгария
07.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиБолгария0 : 1

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