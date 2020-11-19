Швеция - Эстония 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
19 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 10-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Эстония, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Эстония
|1
|вр
|Робин Ольсен
|2
|зщ
|Эмиль Крафт
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|4
|зщ
|Филип Хеландер
|6
|зщ
|Людвиг Аугустинсон
|19
|пз
|Маттиас Сванберг
|8
|пз
|Альбин Экдаль
|9
|пз
|Йенс Каюсте
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|12
|вр
|Карл Хейн
|13
|зщ
|Максим Паскотши
|16
|зщ
|Йоонас Тамм
|18
|зщ
|Карол Метс
|15
|зщ
|Михаэл Лиландер
|14
|пз
|Мартин Веткал
|8
|пз
|Хенри Аниер
|7
|пз
|Георгий Тунёв
|20
|пз
|Маркус Поом
|3
|пз
|Артур Пикк
|21
|нп
|Богдан Ващук
Главные тренеры
|Янне Андерссон
|Томас Хеберли
История личных встреч
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 5-й тур
|0 : 5
|31.03.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|06.01.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|04.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|2 : 0
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 9-й тур
|3 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 8-й тур
|1 : 1
|12.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 6-й тур
|1 : 3
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 5-й тур
|0 : 5
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 9-й тур
|0 : 2
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 7-й тур
|0 : 2
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 6-й тур
|5 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 5-й тур
|0 : 5