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Швеция - Эстония 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
19 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 10-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Швеция
Эстония

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Эстония, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Эстония
1ШвецияврРобин Ольсен
2ШвециязщЭмиль Крафт
3ШвециязщВиктор Линделёф
4ШвециязщФилип Хеландер
6ШвециязщЛюдвиг Аугустинсон
19ШвецияпзМаттиас Сванберг
8ШвецияпзАльбин Экдаль
9ШвецияпзЙенс Каюсте
10ШвецияпзЭмиль Форсберг
17ШвециянпВиктор Дьёкереш
21ШвециянпДеян Кулушевски
12ЭстонияврКарл Хейн
13ЭстониязщМаксим Паскотши
16ЭстониязщЙоонас Тамм
18ЭстониязщКарол Метс
15ЭстониязщМихаэл Лиландер
14ЭстонияпзМартин Веткал
8ЭстонияпзХенри Аниер
7ЭстонияпзГеоргий Тунёв
20ЭстонияпзМаркус Поом
3ЭстонияпзАртур Пикк
21ЭстониянпБогдан Ващук
Главные тренеры
ШвецияЯнне Андерссон
ШвейцарияТомас Хеберли
История личных встреч
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 5-й турЭстония0 : 5Швеция
31.03.2021Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Швеция1 : 0Эстония
06.01.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Швеция1 : 1Эстония
04.09.2014Товарищеские матчи (сборные)Сентябрь 2014Швеция2 : 0Эстония
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 9-й тур3 : 0Швеция
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 8-й тур1 : 1Швеция
12.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиШвеция3 : 1
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 6-й турШвеция1 : 3
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 5-й турЭстония0 : 5Швеция
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 9-й турЭстония0 : 2
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЭстония1 : 1
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 7-й турЭстония0 : 2
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 6-й тур5 : 0Эстония
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 5-й турЭстония0 : 5Швеция

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