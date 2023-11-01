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Венгрия - Черногория 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
19 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 10-й тур
Венгрия
Черногория

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Черногория, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венгрия
Черногория
Главные тренеры
ИталияМарко Росси
ЧерногорияМиодраг Радулович
История личных встреч
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 3-й турЧерногория0 : 0Венгрия
05.09.2019Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Черногория2 : 1Венгрия
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 9-й тур2 : 2Венгрия
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 8-й тур2 : 2Венгрия
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 7-й турВенгрия2 : 1
10.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиВенгрия1 : 1
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 5-й тур1 : 2Венгрия
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 9-й турЧерногория2 : 0
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 8-й тур3 : 1Черногория
12.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЧерногория3 : 2
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 6-й турЧерногория2 : 1
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 5-й тур2 : 2Черногория

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