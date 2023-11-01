Венгрия - Черногория 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
19 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Черногория, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венгрия
Черногория
Главные тренеры
|Марко Росси
|Миодраг Радулович
История личных встреч
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 3-й тур
|0 : 0
|05.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 9-й тур
|2 : 2
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 8-й тур
|2 : 2
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 7-й тур
|2 : 1
|10.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 5-й тур
|1 : 2
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 9-й тур
|2 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 8-й тур
|3 : 1
|12.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 6-й тур
|2 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 5-й тур
|2 : 2