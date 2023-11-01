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Бельгия - Азербайджан 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия), вместимость: 50093
19 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 10-й тур
Бельгия
Азербайджан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Азербайджан, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бельгия
Азербайджан
Главные тренеры
ГерманияДоменико Тедеско
ИталияДжанни Де Бьязи
История личных встреч
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 5-й турАзербайджан0 : 1Бельгия
02.09.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа A. 9-й турАзербайджан1 : 1Бельгия
29.03.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа A. 6-й турБельгия4 : 1Азербайджан
21.11.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа A. 16-й турАзербайджан0 : 1Бельгия
11.10.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа A. 4-й турБельгия3 : 0Азербайджан
15.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиБельгия1 : 0
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 8-й турБельгия1 : 1
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 7-й тур2 : 3Бельгия
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 6-й турБельгия5 : 0
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 5-й турАзербайджан0 : 1Бельгия
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 9-й турАзербайджан3 : 0
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 8-й турАзербайджан0 : 1
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 7-й тур0 : 2Азербайджан
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАзербайджан2 : 1
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 5-й турАзербайджан0 : 1Бельгия

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