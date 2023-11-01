Бельгия - Азербайджан 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия), вместимость: 50093
19 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Азербайджан, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бельгия
Азербайджан
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Джанни Де Бьязи
История личных встреч
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 5-й тур
|0 : 1
|02.09.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 9-й тур
|1 : 1
|29.03.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 6-й тур
|4 : 1
|21.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. 16-й тур
|0 : 1
|11.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|3 : 0
|15.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 8-й тур
|1 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 7-й тур
|2 : 3
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 6-й тур
|5 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 5-й тур
|0 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 9-й тур
|3 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 8-й тур
|0 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 7-й тур
|0 : 2
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 5-й тур
|0 : 1