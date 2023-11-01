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Босния и Герцеговина - Словакия 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина), вместимость: 15292
19 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 10-й тур
Босния и Герцеговина
Словакия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Босния и Герцеговина - Словакия, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Босния и Герцеговина
Словакия
Главные тренеры
СербияСаво Милошевич
ИталияФранческо Кальцона
История личных встреч
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 2-й турСловакия2 : 0Босния и Герцеговина
10.09.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа G. 8-й турСловакия1 : 2Босния и Герцеговина
06.09.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа G. 7-й турБосния и Герцеговина0 : 1Словакия
17.11.2010Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2010Словакия2 : 3Босния и Герцеговина
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 9-й тур4 : 1Босния и Герцеговина
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 8-й турБосния и Герцеговина0 : 5
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й тур0 : 2Босния и Герцеговина
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й тур1 : 0Босния и Герцеговина
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й турБосния и Герцеговина2 : 1
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 9-й турСловакия4 : 2
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 8-й тур0 : 1Словакия
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й тур3 : 2Словакия
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й турСловакия3 : 0
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й турСловакия0 : 1

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