Босния и Герцеговина - Словакия 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина), вместимость: 15292
19 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Босния и Герцеговина - Словакия, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Босния и Герцеговина
Словакия
Главные тренеры
|Саво Милошевич
|Франческо Кальцона
История личных встреч
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 2-й тур
|2 : 0
|10.09.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа G. 8-й тур
|1 : 2
|06.09.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа G. 7-й тур
|0 : 1
|17.11.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2010
|2 : 3
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|4 : 1
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 8-й тур
|0 : 5
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 7-й тур
|0 : 2
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 6-й тур
|1 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|2 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|4 : 2
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 8-й тур
|0 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 7-й тур
|3 : 2
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 6-й тур
|3 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|0 : 1