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Португалия - Исландия 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
19 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 10-й тур
Португалия
Исландия

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Исландия, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия
Исландия
Главные тренеры
ИспанияРоберто Мартинес
НорвегияОге Харейде
История личных встреч
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й турИсландия0 : 1Португалия
14.06.2016ЧЕ-2016 - финальный раундГруппа FПортугалия1 : 1Исландия
08.10.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа H. 9-й турПортугалия5 : 3Исландия
12.10.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа H. 4-й турИсландия1 : 3Португалия
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 9-й тур0 : 2Португалия
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 8-й тур0 : 5Португалия
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й турПортугалия3 : 2
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й турПортугалия9 : 0
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й тур0 : 1Португалия
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 9-й тур4 : 2Исландия
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 8-й турИсландия4 : 0
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й турИсландия1 : 1
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й турИсландия1 : 0
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й тур3 : 1Исландия

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