Португалия - Исландия 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
19 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Исландия, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия
Исландия
Главные тренеры
|Роберто Мартинес
|Оге Харейде
История личных встреч
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 4-й тур
|0 : 1
|14.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа F
|1 : 1
|08.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа H. 9-й тур
|5 : 3
|12.10.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|1 : 3
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|0 : 2
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 8-й тур
|0 : 5
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 7-й тур
|3 : 2
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 6-й тур
|9 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|0 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|4 : 2
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 8-й тур
|4 : 0
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 7-й тур
|1 : 1
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 6-й тур
|1 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|3 : 1