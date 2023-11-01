Лихтенштейн - Люксембург 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 6127
19 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лихтенштейн - Люксембург, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лихтенштейн
Люксембург
Главные тренеры
|Конрад Фюнфштюк
|Люк Хольтц
История личных встреч
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|2 : 0
|07.10.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 2
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|0 : 2
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 8-й тур
|4 : 0
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 7-й тур
|0 : 2
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 6-й тур
|3 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|2 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|4 : 1
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 8-й тур
|0 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 7-й тур
|1 : 1
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 6-й тур
|9 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|3 : 1