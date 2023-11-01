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Лихтенштейн - Люксембург 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 6127
19 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 10-й тур
Лихтенштейн
Люксембург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лихтенштейн - Люксембург, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лихтенштейн
Люксембург
Главные тренеры
ГерманияКонрад Фюнфштюк
ЛюксембургЛюк Хольтц
История личных встреч
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 3-й турЛюксембург2 : 0Лихтенштейн
07.10.2020Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Люксембург1 : 2Лихтенштейн
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 9-й турЛихтенштейн0 : 2
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 8-й тур4 : 0Лихтенштейн
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й турЛихтенштейн0 : 2
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й тур3 : 0Лихтенштейн
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й тур2 : 1Лихтенштейн
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 9-й турЛюксембург4 : 1
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 8-й турЛюксембург0 : 1
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й тур1 : 1Люксембург
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й тур9 : 0Люксембург
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й турЛюксембург3 : 1

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