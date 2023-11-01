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Шотландия - Норвегия 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
19 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 10-й тур
Главный судья: Хорациу Фешник (Румыния);
Шотландия
Норвегия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Норвегия, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шотландия
Норвегия
12ШотландияврЛиам Келли
15ШотландиязщРайан Портеус
16ШотландиязщСкотт Маккенна
6ШотландиязщЛиам Купер
2ШотландиязщЭнтони Ралстон
3ШотландиязщГрег Тейлор
17ШотландияпзСтюарт Армстронг
8ШотландияпзКаллум Макгрегор
7ШотландияпзДжон Макгинн
4ШотландияпзСкотт Мактоминей
10ШотландиянпЛоуренс Шанклэнд
12НорвегияврМатиас Дюнгеланд
15НорвегиязщЛео Эстигор
3НорвегиязщКристоффер Аер
14НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
5НорвегиязщДавид Вольфе
6НорвегияпзПатрик Берг
7НорвегияпзФредрик Эурснес
8НорвегияпзСандер Берге
22НорвегиянпОскар Бобб
23НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
11НорвегиянпМохамед Эльюнусси
Главные тренеры
ШотландияСтив Кларк
НорвегияСтоле Сольбаккен
История личных встреч
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 3-й турНорвегия1 : 2Шотландия
19.11.2013Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2013Норвегия0 : 1Шотландия
12.08.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 9. 11-й турНорвегия4 : 0Шотландия
11.10.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 9. 3-й турШотландия0 : 0Норвегия
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 9-й тур2 : 2Шотландия
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи4 : 1Шотландия
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 7-й тур2 : 0Шотландия
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиШотландия1 : 3
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 5-й тур0 : 3Шотландия
16.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиНорвегия2 : 0
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 8-й турНорвегия0 : 1
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 7-й тур0 : 4Норвегия
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 6-й турНорвегия2 : 1
07.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиНорвегия6 : 0

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