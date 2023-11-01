Шотландия - Норвегия 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
19 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 10-й тур
Главный судья: Хорациу Фешник (Румыния);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Норвегия, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шотландия
Норвегия
|12
|вр
|Лиам Келли
|15
|зщ
|Райан Портеус
|16
|зщ
|Скотт Маккенна
|6
|зщ
|Лиам Купер
|2
|зщ
|Энтони Ралстон
|3
|зщ
|Грег Тейлор
|17
|пз
|Стюарт Армстронг
|8
|пз
|Каллум Макгрегор
|7
|пз
|Джон Макгинн
|4
|пз
|Скотт Мактоминей
|10
|нп
|Лоуренс Шанклэнд
|12
|вр
|Матиас Дюнгеланд
|15
|зщ
|Лео Эстигор
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|14
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|5
|зщ
|Давид Вольфе
|6
|пз
|Патрик Берг
|7
|пз
|Фредрик Эурснес
|8
|пз
|Сандер Берге
|22
|нп
|Оскар Бобб
|23
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|11
|нп
|Мохамед Эльюнусси
Главные тренеры
|Стив Кларк
|Столе Сольбаккен
История личных встреч
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2
|19.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|0 : 1
|12.08.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 9. 11-й тур
|4 : 0
|11.10.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 9. 3-й тур
|0 : 0
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 9-й тур
|2 : 2
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|2 : 0
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 5-й тур
|0 : 3
|16.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 8-й тур
|0 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|0 : 4
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 6-й тур
|2 : 1
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|6 : 0