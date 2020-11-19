Испания - Грузия 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
19 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Грузия, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Грузия
|23
|вр
|Унай Симон
|20
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Робен Ле Норман
|4
|зщ
|Пау Торрес
|2
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Фабиан Руис
|18
|пз
|Мартин Субименди
|6
|пз
|Микель Мерино
|10
|пз
|Нико Уильямс
|11
|нп
|Ферран Торрес
|7
|нп
|Альваро Мората
|12
|вр
|Георгий Мамардашвили
|4
|зщ
|Гурам Кашия
|5
|зщ
|Соломон Кверквелия
|3
|зщ
|Александре Каландадзе
|16
|пз
|Ника Квеквескири
|13
|пз
|Георгий Гочолеишвили
|15
|пз
|Ираклий Азаров
|6
|пз
|Георгий Кочорашвили
|10
|нп
|Георгий Чакветадзе
|22
|нп
|Жорж Микаутадзе
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Вилли Саньоль
История личных встреч
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 5-й тур
|1 : 7
|05.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа B. 5-й тур
|4 : 0
|28.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа B. 2-й тур
|1 : 2
|07.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|15.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. 12-й тур
|2 : 0
|11.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. 2-й тур
|0 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 9-й тур
|1 : 3
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 8-й тур
|0 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|2 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 6-й тур
|6 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 5-й тур
|1 : 7
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 9-й тур
|2 : 2
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 8-й тур
|4 : 0
|12.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|8 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 6-й тур
|2 : 1
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 5-й тур
|1 : 7