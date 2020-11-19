22:59 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 ноября
Воскресенье 19 ноября
Свернуть список

Испания - Грузия 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
19 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 10-й тур
Испания
Грузия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Грузия, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Грузия
23ИспанияврУнай Симон
20ИспаниязщДаниэль Карвахаль
3ИспаниязщРобен Ле Норман
4ИспаниязщПау Торрес
2ИспаниязщАлехандро Гримальдо
8ИспанияпзФабиан Руис
18ИспанияпзМартин Субименди
6ИспанияпзМикель Мерино
10ИспанияпзНико Уильямс
11ИспаниянпФерран Торрес
7ИспаниянпАльваро Мората
12ГрузияврГеоргий Мамардашвили
4ГрузиязщГурам Кашия
5ГрузиязщСоломон Кверквелия
3ГрузиязщАлександре Каландадзе
16ГрузияпзНика Квеквескири
13ГрузияпзГеоргий Гочолеишвили
15ГрузияпзИраклий Азаров
6ГрузияпзГеоргий Кочорашвили
10ГрузиянпГеоргий Чакветадзе
22ГрузиянпЖорж Микаутадзе
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
Главные тренеры
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
ФранцияВилли Саньоль
История личных встреч
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 5-й турГрузия1 : 7Испания
05.09.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа B. 5-й турИспания4 : 0Грузия
28.03.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа B. 2-й турГрузия1 : 2Испания
07.06.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Испания0 : 1Грузия
15.10.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа I. 12-й турИспания2 : 0Грузия
11.09.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа I. 2-й турГрузия0 : 1Испания
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 9-й тур1 : 3Испания
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 8-й тур0 : 1Испания
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 7-й турИспания2 : 0
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 6-й турИспания6 : 0
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 5-й турГрузия1 : 7Испания
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 9-й турГрузия2 : 2
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 8-й турГрузия4 : 0
12.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиГрузия8 : 0
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 6-й тур2 : 1Грузия
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 5-й турГрузия1 : 7Испания

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close