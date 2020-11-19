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Енисей - Арсенал 19 Ноября прямая трансляция

19 Ноября 2023 года в 10:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур
Енисей
Арсенал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Арсенал, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Арсенал
Тула
Главные тренеры
РоссияЭдуард Гейнрихович Штейнбрехер
РоссияАлександр Александрович Сторожук
История личных встреч
07.08.2023Россия - Мелбет Первая лига4-й турАрсенал2 : 0Енисей
17.03.2023Россия - Мелбет Первая лига23-й турЕнисей1 : 0Арсенал
29.08.2022Россия - Мелбет Первая лига7-й турАрсенал2 : 2Енисей
16.03.2019Россия - Премьер-Лига20-й турАрсенал2 : 0Енисей
02.09.2018Россия - Премьер-Лига6-й турЕнисей0 : 0Арсенал
28.05.2017Россия - Переходные матчиПереходные матчи. 2-й матчАрсенал1 : 0Енисей
25.05.2017Россия - Переходные матчиПереходные матчи. 1-й матчЕнисей2 : 1Арсенал
20.03.2016ФНЛ - Первый дивизион27-й турАрсенал2 : 0Енисей
16.02.2016Кубок ФНЛГруппа B. 2-й турАрсенал0 : 0 4 : 5Енисей
31.08.2015ФНЛ - Первый дивизион9-й турЕнисей0 : 2Арсенал
12.11.2023Россия - Мелбет Первая лига18-й турЕнисей4 : 1
06.11.2023Россия - Мелбет Первая лига17-й тур3 : 1Енисей
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й турЕнисей2 : 0
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й турЕнисей5 : 3
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финала1 : 0Енисей
13.11.2023Россия - Мелбет Первая лига18-й тур0 : 3Арсенал
05.11.2023Россия - Мелбет Первая лига17-й турАрсенал1 : 0
27.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й тур1 : 1Арсенал
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й турАрсенал3 : 1
19.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаАрсенал1 : 2

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