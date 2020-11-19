Енисей - Арсенал 19 Ноября прямая трансляция
19 Ноября 2023 года в 10:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Арсенал, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Енисей
Красноярск
Арсенал
Тула
Главные тренеры
|Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|07.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|17.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 0
|29.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|2 : 2
|16.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|2 : 0
|02.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|0 : 0
|28.05.2017
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 0
|25.05.2017
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|2 : 1
|20.03.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|2 : 0
|16.02.2016
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 2-й тур
|0 : 0 4 : 5
|31.08.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|4 : 1
|06.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 1
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|5 : 3
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|13.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|0 : 3
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|27.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 1
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2