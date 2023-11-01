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Кубань - СКА-Хабаровск 19 Ноября прямая трансляция

19 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур
КубаньСКА-Хабаровск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - СКА-Хабаровск, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кубань
Краснодар
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
РоссияВадим Валентинович Евсеев
РоссияРоман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турСКА-Хабаровск2 : 0Кубань
15.04.2023Россия - Мелбет Первая лига27-й турКубань2 : 2СКА-Хабаровск
25.09.2022Россия - Мелбет Первая лига11-й турСКА-Хабаровск2 : 0Кубань
06.03.2022ФНЛ - Первый дивизион26-й турКубань1 : 0СКА-Хабаровск
29.08.2021ФНЛ - Первый дивизион8-й турСКА-Хабаровск1 : 0Кубань
12.11.2023Россия - Мелбет Первая лига18-й тур3 : 0Кубань
05.11.2023Россия - Мелбет Первая лига17-й тур0 : 1Кубань
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й турКубань2 : 2
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й тур3 : 1Кубань
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турКубань2 : 1
12.11.2023Россия - Мелбет Первая лига18-й тур2 : 0СКА-Хабаровск
06.11.2023Россия - Мелбет Первая лига17-й тур1 : 0СКА-Хабаровск
01.11.2023Fonbet Кубок России1/8 финала0 : 2СКА-Хабаровск
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й турСКА-Хабаровск2 : 1
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й тур2 : 0СКА-Хабаровск

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