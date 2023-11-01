Кубань - СКА-Хабаровск 19 Ноября прямая трансляция
19 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - СКА-Хабаровск, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кубань
Краснодар
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Вадим Валентинович Евсеев
|Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 0
|15.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|2 : 2
|25.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 0
|06.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 0
|29.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|3 : 0
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 1
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 2
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 0