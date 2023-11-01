Нефтехимик - Сокол 19 Ноября прямая трансляция
19 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Сокол, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|2 : 2
|17.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|1 : 2
|26.09.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|2 : 2
|17.08.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|15-й тур
|1 : 1
|11.05.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|3-й тур
|0 : 0
|22.10.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|31-й тур
|3 : 2
|15.07.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|15-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 2
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 2
|13.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|0 : 3
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 1
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|5 : 3
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|2 : 2