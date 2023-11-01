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Нефтехимик - Сокол 19 Ноября прямая трансляция

19 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур
Нефтехимик
Сокол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Сокол, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Сокол
Саратов
Главные тренеры
РоссияКирилл Александрович Новиков
РоссияДенис Константинович Бояринцев
История личных встреч
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турСокол2 : 2Нефтехимик
17.04.2017ФНЛ - Первый дивизион32-й турСокол1 : 2Нефтехимик
26.09.2016ФНЛ - Первый дивизион14-й турНефтехимик2 : 2Сокол
17.08.2010Второй дивизион - Урал-Поволжье - 201015-й турНефтехимик1 : 1Сокол
11.05.2010Второй дивизион - Урал-Поволжье - 20103-й турСокол0 : 0Нефтехимик
22.10.2009Второй дивизион - Урал-Поволжье - 200931-й турСокол3 : 2Нефтехимик
15.07.2009Второй дивизион - Урал-Поволжье - 200915-й турНефтехимик1 : 1Сокол
12.11.2023Россия - Мелбет Первая лига18-й турНефтехимик0 : 0
05.11.2023Россия - Мелбет Первая лига17-й тур1 : 0Нефтехимик
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й турНефтехимик0 : 2
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й тур1 : 2Нефтехимик
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаНефтехимик0 : 2
13.11.2023Россия - Мелбет Первая лига18-й турСокол0 : 3
05.11.2023Россия - Мелбет Первая лига17-й тур2 : 0Сокол
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й турСокол0 : 1
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й тур5 : 3Сокол
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турСокол2 : 2Нефтехимик

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