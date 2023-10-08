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Черноморец - Ленинградец 19 Ноября прямая трансляция

19 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур
ЧерноморецЛенинградец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Ленинградец, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
РоссияКонстантин Георгиевич Зырянов
РоссияВадим Вячеславович Гаранин
РоссияСергей Вячеславович Кирьяков
История личных встреч
08.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й турЛенинградец0 : 1Черноморец
12.11.2023Россия - Мелбет Первая лига18-й тур4 : 0Черноморец
05.11.2023Россия - Мелбет Первая лига17-й турЧерноморец1 : 3
01.11.2023Fonbet Кубок России1/8 финала3 : 0Черноморец
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й тур2 : 2Черноморец
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й турЧерноморец0 : 1
11.11.2023Россия - Мелбет Первая лига18-й тур1 : 2Ленинградец
05.11.2023Россия - Мелбет Первая лига17-й турЛенинградец0 : 1
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й тур2 : 1Ленинградец
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й турЛенинградец1 : 2
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й тур1 : 0Ленинградец

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