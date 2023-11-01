Каролина Харрикейнз - Питтсбург Пингвинз 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
19 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Ти Джей Люксмор (Тимминс, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Майк Салливан
История личных встреч
|15.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|23.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|19.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|30.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|13.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|05.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|20.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|08.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|01.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|20.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2