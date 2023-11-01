22:59 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 ноября
Воскресенье 19 ноября
Свернуть список

Каролина Харрикейнз - Питтсбург Пингвинз 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
19 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Ти Джей Люксмор (Тимминс, Канада);
Каролина Харрикейнз
Питтсбург Пингвинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
КанадаРод Бриндамор
СШАМайк Салливан
История личных встреч
15.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз2 : 1Питтсбург Пингвинз
23.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
19.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз3 : 2Питтсбург Пингвинз
30.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз2 : 3 ОТКаролина Харрикейнз
13.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз4 : 2Каролина Харрикейнз
05.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз3 : 2 ОТПиттсбург Пингвинз
20.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз3 : 4Каролина Харрикейнз
08.03.2020НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз2 : 6Каролина Харрикейнз
01.04.2019НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз3 : 1Каролина Харрикейнз
20.03.2019НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз3 : 2 БПиттсбург Пингвинз
16.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз1 : 3
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат0 : 4Каролина Харрикейнз
11.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Каролина Харрикейнз
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз3 : 2 ОТ
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз2 : 5
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 5Питтсбург Пингвинз
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз4 : 0
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат0 : 2Питтсбург Пингвинз

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close