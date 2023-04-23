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Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Рейнджерс 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
19 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Келли Сазерлэнд (Ричмонд, Канада)
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс

Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
КанадаЛинди Рафф
СШАПитер Лавиолетт
История личных встреч
05.10.2023НХЛ - предсезонные матчиНью-Джерси Дэвилз5 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
29.09.2023НХЛ - предсезонные матчиНью-Йорк Рейнджерс2 : 3Нью-Джерси Дэвилз
02.05.2023НХЛ - плей-офф1/4 финала - Восток. 7-й матчНью-Джерси Дэвилз4 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
30.04.2023НХЛ - плей-офф1/4 финала - Восток. 6-й матчНью-Йорк Рейнджерс5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
28.04.2023НХЛ - плей-офф1/4 финала - Восток. 5-й матчНью-Джерси Дэвилз4 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
25.04.2023НХЛ - плей-офф1/4 финала - Восток. 4-й матчНью-Йорк Рейнджерс1 : 3Нью-Джерси Дэвилз
23.04.2023НХЛ - плей-офф1/4 финала - Восток. 3-й матчНью-Йорк Рейнджерс1 : 2 ОТНью-Джерси Дэвилз
21.04.2023НХЛ - плей-офф1/4 финала - Восток. 2-й матчНью-Джерси Дэвилз1 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
19.04.2023НХЛ - плей-офф1/4 финала - Восток. 1-й матчНью-Джерси Дэвилз1 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
31.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз2 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Нью-Джерси Дэвилз
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат6 : 3Нью-Джерси Дэвилз
11.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз2 : 4
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат6 : 3Нью-Джерси Дэвилз
06.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 4Нью-Джерси Дэвилз
13.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс4 : 3 Б
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс4 : 1
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс5 : 3
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4 БНью-Йорк Рейнджерс
03.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс2 : 1

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