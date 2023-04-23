Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Рейнджерс 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
19 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Келли Сазерлэнд (Ричмонд, Канада)
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Линди Рафф
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3
|02.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 7-й матч
|4 : 0
|30.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 6-й матч
|5 : 2
|28.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 5-й матч
|4 : 0
|25.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 4-й матч
|1 : 3
|23.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 3-й матч
|1 : 2 ОТ
|21.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 2-й матч
|1 : 5
|19.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 1-й матч
|1 : 5
|31.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|06.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1