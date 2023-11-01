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Виннипег Джетс - Аризона Койотс 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
19 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Аризона Койотс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Аризона Койотс, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
КанадаРик Боунесс
КанадаАндре Туриньи
История личных встреч
04.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс3 : 5Виннипег Джетс
22.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс2 : 1Аризона Койотс
16.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс2 : 1Аризона Койотс
29.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс2 : 3 ОТВиннипег Джетс
28.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс2 : 1 ОТАризона Койотс
28.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс3 : 5Виннипег Джетс
05.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс1 : 3Виннипег Джетс
30.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс0 : 1Аризона Койотс
10.03.2020НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс4 : 2Аризона Койотс
16.10.2019НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс2 : 4Аризона Койотс
18.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс3 : 2
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс6 : 3
11.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс2 : 3
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс6 : 3
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Виннипег Джетс
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3Аризона Койотс
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3 ОТАризона Койотс
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 7Аризона Койотс
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 1Аризона Койотс
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс4 : 3 Б

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