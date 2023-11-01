Виннипег Джетс - Аризона Койотс 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
19 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Аризона Койотс, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Андре Туриньи
История личных встреч
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|16.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|29.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|28.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|28.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|05.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|30.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|10.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|16.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 7
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б