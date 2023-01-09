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Вашингтон Кэпиталз - Коламбус Блю Джекетс 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
19 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Коламбус Блю Джекетс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
КанадаСпенсер Карбери
КанадаПаскаль Венсан
История личных встреч
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз2 : 1Коламбус Блю Джекетс
08.10.2023НХЛ - предсезонные матчиВашингтон Кэпиталз2 : 4Коламбус Блю Джекетс
06.10.2023НХЛ - предсезонные матчиКоламбус Блю Джекетс2 : 4Вашингтон Кэпиталз
22.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз6 : 7 ОТКоламбус Блю Джекетс
01.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс3 : 4 ОТВашингтон Кэпиталз
09.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз1 : 0Коламбус Блю Джекетс
06.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс2 : 6Вашингтон Кэпиталз
09.10.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиВашингтон Кэпиталз4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
02.10.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиКоламбус Блю Джекетс2 : 1Вашингтон Кэпиталз
18.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс2 : 7Вашингтон Кэпиталз
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз3 : 0
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 4Вашингтон Кэпиталз
11.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 4Вашингтон Кэпиталз
09.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТ
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз2 : 1Коламбус Блю Джекетс
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс2 : 3
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс3 : 5
13.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3 БКоламбус Блю Джекетс
11.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4Коламбус Блю Джекетс
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс2 : 5

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