Вашингтон Кэпиталз - Коламбус Блю Джекетс 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
19 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
|Спенсер Карбери
|Паскаль Венсан
История личных встреч
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 7 ОТ
|01.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|09.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|06.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|09.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|02.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1
|18.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|09.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5