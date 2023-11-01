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Калгари Флэймз - Нью-Йорк Айлендерс 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
19 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Нью-Йорк Айлендерс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
КанадаРайан Хаска
КанадаЛэйн Ламберт
История личных встреч
07.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
08.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс4 : 3 ОТКалгари Флэймз
13.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
21.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс2 : 5Калгари Флэймз
27.02.2019НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс1 : 3Калгари Флэймз
21.02.2019НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз4 : 2Нью-Йорк Айлендерс
12.03.2018НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз2 : 5Нью-Йорк Айлендерс
12.02.2018НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс2 : 3Калгари Флэймз
06.03.2017НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
29.11.2016НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс2 : 1 ОТКалгари Флэймз
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз5 : 2
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 2Калгари Флэймз
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 1Калгари Флэймз
11.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4 БКалгари Флэймз
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз4 : 2
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3 БНью-Йорк Айлендерс
16.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
14.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс1 : 4
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Нью-Йорк Айлендерс

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