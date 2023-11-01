Калгари Флэймз - Нью-Йорк Айлендерс 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
19 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Райан Хаска
|Лэйн Ламберт
История личных встреч
|07.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|13.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|21.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|27.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|21.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|12.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|06.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|14.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2