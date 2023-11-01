Бостон Брюинз - Монреаль Канадиенс 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
19 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
|Джим Монтгомери
|Мартен Сан-Луи
История личных встреч
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|25.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|25.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|22.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|13.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|15.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|13.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|02.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ