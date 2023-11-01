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Бостон Брюинз - Монреаль Канадиенс 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
19 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Монреаль Канадиенс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
КанадаДжим Монтгомери
КанадаМартен Сан-Луи
История личных встреч
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс3 : 2 ОТБостон Брюинз
14.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс4 : 5Бостон Брюинз
24.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз4 : 2Монреаль Канадиенс
25.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс2 : 4Бостон Брюинз
25.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс3 : 5Бостон Брюинз
22.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс2 : 3 ОТБостон Брюинз
13.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз5 : 1Монреаль Канадиенс
15.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз5 : 2Монреаль Канадиенс
13.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз4 : 1Монреаль Канадиенс
02.12.2019НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз3 : 1Монреаль Канадиенс
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Бостон Брюинз
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс3 : 2 ОТБостон Брюинз
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз5 : 2
07.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3Бостон Брюинз
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4Бостон Брюинз
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс5 : 6
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс1 : 2
13.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс2 : 5
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс3 : 2 ОТБостон Брюинз
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3 ОТМонреаль Канадиенс

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