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Ванкувер Кэнакс - Сиэтл Кракен 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
19 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Сиэтл Кракен

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Сиэтл Кракен, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
КанадаРик Токкет
КанадаДэйв Хэкстол
История личных встреч
05.10.2023НХЛ - предсезонные матчиВанкувер Кэнакс1 : 2Сиэтл Кракен
29.09.2023НХЛ - предсезонные матчиСиэтл Кракен3 : 1Ванкувер Кэнакс
05.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс2 : 5Сиэтл Кракен
26.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен6 : 1Ванкувер Кэнакс
23.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс6 : 5 БСиэтл Кракен
28.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен4 : 5Ванкувер Кэнакс
02.10.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиСиэтл Кракен4 : 0Ванкувер Кэнакс
30.09.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиВанкувер Кэнакс3 : 4 ОТСиэтл Кракен
27.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс5 : 2Сиэтл Кракен
22.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс5 : 2Сиэтл Кракен
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Ванкувер Кэнакс
16.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс4 : 3 ОТ
13.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Ванкувер Кэнакс
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Ванкувер Кэнакс
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Ванкувер Кэнакс
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен4 : 3 Б
16.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3 ОТСиэтл Кракен
14.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен1 : 5
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен1 : 4
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4Сиэтл Кракен

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