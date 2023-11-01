Ванкувер Кэнакс - Сиэтл Кракен 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
19 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Сиэтл Кракен, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
|Рик Токкет
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|05.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|26.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|23.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 Б
|28.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|02.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 0
|30.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 ОТ
|27.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|22.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|14.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4