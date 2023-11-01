Лос-Анджелес Кингз - Сент-Луис Блюз 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
19 Ноября 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Крэйг Берюбе
История личных встреч
|27.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 6
|05.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|01.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|04.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|26.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|24.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|11.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|18.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|07.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|06.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|09.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5