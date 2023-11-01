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Лос-Анджелес Кингз - Сент-Луис Блюз 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
19 Ноября 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
КанадаТодд Маклеллан
КанадаКрэйг Берюбе
История личных встреч
27.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз7 : 6Сент-Луис Блюз
05.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз4 : 2Сент-Луис Блюз
01.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз1 : 5Лос-Анджелес Кингз
04.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз3 : 2 БСент-Луис Блюз
26.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз3 : 0Лос-Анджелес Кингз
24.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз7 : 3Лос-Анджелес Кингз
11.05.2021НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз1 : 2 ОТСент-Луис Блюз
18.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз4 : 1Сент-Луис Блюз
07.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТСент-Луис Блюз
06.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз2 : 3 ОТСент-Луис Блюз
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз2 : 1
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз2 : 4
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз3 : 4 ОТ
09.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 4Лос-Анджелес Кингз
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат0 : 5Лос-Анджелес Кингз
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 1Сент-Луис Блюз
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз5 : 0
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 8Сент-Луис Блюз
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз2 : 1
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз2 : 5

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