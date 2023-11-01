Филадельфия Флайерз - Коламбус Блю Джекетс 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
20 Ноября 2023 года в 01:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Паскаль Венсан
История личных встреч
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|12.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|21.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|16.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|11.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|06.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|21.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|21.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|19.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5