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Филадельфия Флайерз - Коламбус Блю Джекетс 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
20 Ноября 2023 года в 01:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Коламбус Блю Джекетс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
СШАДжон Торторелла
КанадаПаскаль Венсан
История личных встреч
13.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс2 : 4Филадельфия Флайерз
12.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
21.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз5 : 3Коламбус Блю Джекетс
16.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс5 : 4 ОТФиладельфия Флайерз
11.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс5 : 2Филадельфия Флайерз
08.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс1 : 4Филадельфия Флайерз
06.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз2 : 4Коламбус Блю Джекетс
21.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз1 : 2Коламбус Блю Джекетс
21.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс3 : 4 ОТФиладельфия Флайерз
19.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз5 : 1Коламбус Блю Джекетс
16.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 3Филадельфия Флайерз
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 4Филадельфия Флайерз
11.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 6Филадельфия Флайерз
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 1Филадельфия Флайерз
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз0 : 5
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс2 : 3
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс3 : 5
13.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3 БКоламбус Блю Джекетс
11.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4Коламбус Блю Джекетс
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс2 : 5

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