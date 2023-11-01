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Миннесота Уайлд - Торонто Мэйпл Лифс 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Авичи-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 13850
19 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Торонто Мэйпл Лифс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Авичи-Арена (Стокгольм, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
КанадаДин Эвасон
КанадаШелдон Киф
История личных встреч
15.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс7 : 4Миннесота Уайлд
25.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс2 : 1 ОТМиннесота Уайлд
25.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд3 : 4Торонто Мэйпл Лифс
25.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс3 : 1Миннесота Уайлд
05.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд4 : 3 БТоронто Мэйпл Лифс
01.01.2020НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
16.10.2019НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс4 : 2Миннесота Уайлд
03.01.2019НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс3 : 4Миннесота Уайлд
02.12.2018НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд3 : 5Торонто Мэйпл Лифс
15.12.2017НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд2 : 0Торонто Мэйпл Лифс
13.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд3 : 8
11.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2Миннесота Уайлд
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 1Миннесота Уайлд
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 4Миннесота Уайлд
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд5 : 4 Б
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3Торонто Мэйпл Лифс
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс5 : 2
11.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс5 : 4 Б
09.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс3 : 6
07.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс6 : 5 ОТ

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