Миннесота Уайлд - Торонто Мэйпл Лифс 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Авичи-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 13850
19 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Авичи-Арена (Стокгольм, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
|Дин Эвасон
|Шелдон Киф
История личных встреч
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|25.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|25.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|25.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|05.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|01.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|16.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|02.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|15.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 8
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|09.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ