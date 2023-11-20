Россия - Куба 20 Ноября прямая трансляция

0'

Давайте разбираться, что из себя представляет сборная Кубы, чего она добилась и кто играет в её составе.Сыграем с Кубой 20 ноября в Волгограде. Как вам? У сборной России максимально непопсовый соперник! И, возможно, худший в её истории 0'Сборная России в Волгограде сыграет товарищеский матч с командой Кубы. Взаимоотношения двух стран уходят в прошлый век, когда СССР и США поставили мир на пороге Третьей мировой войны.Карибский кризис как он есть «Кубинцы играют в бейсбол. Русские — в футбол!» Как поля на Кубе выдали советские ракеты 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Куба. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.