Россия - Куба 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
20 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Алексей Кульбаков (Гомель, Беларусь);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Куба, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Куба
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Юниэлис Кастильо
История личных встреч
|16.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|12.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|11.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|05.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа D. 3-й тур
|4 : 2
|02.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа D. 2-й тур
|1 : 4
|28.06.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа D. 1-й тур
|1 : 0
|21.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|12.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Давайте разбираться, что из себя представляет сборная Кубы, чего она добилась и кто играет в её составе.Сыграем с Кубой 20 ноября в Волгограде. Как вам? У сборной России максимально непопсовый соперник! И, возможно, худший в её истории 0'Сборная России в Волгограде сыграет товарищеский матч с командой Кубы. Взаимоотношения двух стран уходят в прошлый век, когда СССР и США поставили мир на пороге Третьей мировой войны.Карибский кризис как он есть «Кубинцы играют в бейсбол. Русские — в футбол!» Как поля на Кубе выдали советские ракеты 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Куба. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.