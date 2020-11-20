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Чехия - Молдавия 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Андрув (Оломоуц, Чехия), вместимость: 12566
20 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 10-й тур
Чехия
Молдавия

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия - Молдавия, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Андрув (Оломоуц, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Молдавия
Главные тренеры
ЧехияЯрослав Шильгавы
МолдавияСергей Викторович Клещенко
История личных встреч
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 2-й турМолдавия0 : 0Чехия
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 9-й тур1 : 1Чехия
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 8-й турЧехия1 : 0
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 7-й тур3 : 0Чехия
10.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Чехия
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 5-й турЧехия1 : 1
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 9-й турМолдавия1 : 1
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 8-й тур1 : 1Молдавия
12.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи3 : 1Молдавия
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 6-й тур0 : 1Молдавия
07.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Молдавия

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