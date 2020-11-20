Чехия - Молдавия 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Андрув (Оломоуц, Чехия), вместимость: 12566
20 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия - Молдавия, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Андрув (Оломоуц, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия
Молдавия
Главные тренеры
|Ярослав Шильгавы
|Сергей Викторович Клещенко
История личных встреч
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 2-й тур
|0 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 9-й тур
|1 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 8-й тур
|1 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 7-й тур
|3 : 0
|10.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 5-й тур
|1 : 1
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 9-й тур
|1 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 8-й тур
|1 : 1
|12.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 6-й тур
|0 : 1
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1