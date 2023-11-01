Северная Ирландия - Дания 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 18434
20 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 10-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Ирландия - Дания, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Северная Ирландия
Дания
|12
|вр
|Конор Азар
|5
|зщ
|Оуэн Тоал
|4
|зщ
|Дэниел Баллард
|2
|зщ
|Трай Хам
|3
|зщ
|Джамал Льюис
|17
|пз
|Патрик Макнейр
|8
|пз
|Росс Маккосленд
|6
|пз
|Джордж Сэвилл
|15
|пз
|Джордан Томпсон
|14
|пз
|Айзек Прайс
|10
|нп
|Дион Чарльз
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Андреас Кристенсен
|4
|зщ
|Янник Вестергор
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|8
|пз
|Томас Дилейни
|7
|пз
|Матиас Йенсен
|19
|нп
|Йонас Винд
|20
|нп
|Юссуф Поульсен
Главные тренеры
|Майкл О'Нил
|Каспер Юльманн
История личных встреч
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|1 : 0
|17.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа F. 13-й тур
|2 : 1
|07.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 9-й тур
|4 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 8-й тур
|0 : 1
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 7-й тур
|3 : 0
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 6-й тур
|1 : 0
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|4 : 2
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 9-й тур
|2 : 1
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 8-й тур
|1 : 2
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 7-й тур
|3 : 1
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 6-й тур
|0 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|4 : 0