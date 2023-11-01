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Северная Ирландия - Дания 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 18434
20 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 10-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Северная Ирландия
Дания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Ирландия - Дания, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Северная Ирландия
Дания
12Северная ИрландияврКонор Азар
5Северная ИрландиязщОуэн Тоал
4Северная ИрландиязщДэниел Баллард
2Северная ИрландиязщТрай Хам
3Северная ИрландиязщДжамал Льюис
17Северная ИрландияпзПатрик Макнейр
8Северная ИрландияпзРосс Маккосленд
6Северная ИрландияпзДжордж Сэвилл
15Северная ИрландияпзДжордан Томпсон
14Северная ИрландияпзАйзек Прайс
10Северная ИрландиянпДион Чарльз
1ДанияврКаспер Шмейхель
5ДаниязщЙоаким Мехле
2ДаниязщЙоаким Андерсен
6ДаниязщАндреас Кристенсен
4ДаниязщЯнник Вестергор
13ДаниязщРасмус Кристенсен
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
8ДанияпзТомас Дилейни
7ДанияпзМатиас Йенсен
19ДаниянпЙонас Винд
20ДаниянпЮссуф Поульсен
Главные тренеры
Северная ИрландияМайкл О'Нил
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 3-й турДания1 : 0Северная Ирландия
17.11.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа F. 13-й турСеверная Ирландия2 : 1Дания
07.10.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа F. 3-й турДания0 : 0Северная Ирландия
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 9-й тур4 : 0Северная Ирландия
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 8-й турСеверная Ирландия0 : 1
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 7-й турСеверная Ирландия3 : 0
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 6-й тур1 : 0Северная Ирландия
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 5-й тур4 : 2Северная Ирландия
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 9-й турДания2 : 1
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 8-й тур1 : 2Дания
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 7-й турДания3 : 1
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 6-й тур0 : 1Дания
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 5-й турДания4 : 0

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