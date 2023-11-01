Северная Македония - Англия 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
20 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 10-й тур
Главный судья: Филип Глова (Словакия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Македония - Англия, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Северная Македония
Англия
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|4
|зщ
|Никола Серафимов
|6
|зщ
|Висар Муслиу
|8
|зщ
|Эзган Алиоски
|3
|пз
|Стефан Ашковски
|14
|пз
|Боян Димоски
|21
|пз
|Яни Атанасов
|17
|пз
|Агон Элези
|10
|пз
|Энис Барди
|7
|пз
|Элиф Элмас
|19
|нп
|Милан Ристовски
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|12
|зщ
|Кайл Уолкер
|5
|зщ
|Марк Гехи
|6
|зщ
|Гарри Магуайр
|16
|зщ
|Рико Льюис
|8
|пз
|Джордан Хендерсон
|23
|пз
|Калвин Филлипс
|18
|пз
|Деклан Райс
|17
|пз
|Букайо Сака
|15
|пз
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Благойя Милевски
|Гарет Саутгейт
История личных встреч
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 4-й тур
|7 : 0
|07.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. 3-й тур
|0 : 0
|06.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. 2-й тур
|0 : 1
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 9-й тур
|5 : 2
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 7-й тур
|2 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 6-й тур
|0 : 2
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 9-й тур
|2 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 8-й тур
|3 : 1
|13.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
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