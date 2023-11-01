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Северная Македония - Англия 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
20 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 10-й тур
Главный судья: Филип Глова (Словакия)
Северная Македония
Англия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Македония - Англия, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Северная Македония
Англия
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
4Северная МакедониязщНикола Серафимов
6Северная МакедониязщВисар Муслиу
8Северная МакедониязщЭзган Алиоски
3Северная МакедонияпзСтефан Ашковски
14Северная МакедонияпзБоян Димоски
21Северная МакедонияпзЯни Атанасов
17Северная МакедонияпзАгон Элези
10Северная МакедонияпзЭнис Барди
7Северная МакедонияпзЭлиф Элмас
19Северная МакедониянпМилан Ристовски
1АнглияврДжордан Пикфорд
12АнглиязщКайл Уолкер
5АнглиязщМарк Гехи
6АнглиязщГарри Магуайр
16АнглиязщРико Льюис
8АнглияпзДжордан Хендерсон
23АнглияпзКалвин Филлипс
18АнглияпзДеклан Райс
17АнглияпзБукайо Сака
15АнглияпзДжек Грилиш
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
Северная МакедонияБлагойя Милевски
АнглияГарет Саутгейт
История личных встреч
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 4-й турАнглия7 : 0Северная Македония
07.10.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа E. 3-й турАнглия0 : 0Северная Македония
06.09.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа E. 2-й турСеверная Македония0 : 1Англия
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 9-й тур5 : 2Северная Македония
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиСеверная Македония3 : 1
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 7-й тур2 : 0Северная Македония
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 6-й тур0 : 2Северная Македония
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 5-й турСеверная Македония1 : 1
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 9-й турАнглия2 : 0
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 8-й турАнглия3 : 1
13.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАнглия1 : 0
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 3Англия
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 5-й тур1 : 1Англия
Текстовая трансляция
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В отборочном цикле к Евро-2024 остался всего один тур. В ближайшие три дня станут известны все 20 команд, которые выйдут на чемпионат Европы с первых двух мест.Оказывается, Азербайджан зависит от Казахстана Главные интриги отбора Евро-2024. Расклады перед последним туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Северная Македония — Англия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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