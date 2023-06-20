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Албания - Фарерские острова 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эйр Албания (Тирана, Албания), вместимость: 22000
20 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 10-й тур
Албания
Фарерские острова

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Албания - Фарерские острова, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Эйр Албания (Тирана, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Албания
Фарерские острова
Главные тренеры
БразилияМендес Кампос Жуниор Силвиньо
ШвецияХакан Эриксон
История личных встреч
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 4-й турФарерские острова1 : 3Албания
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 9-й тур1 : 1Албания
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАлбания2 : 0
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 7-й турАлбания3 : 0
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 6-й турАлбания2 : 0
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 5-й тур1 : 1Албания
16.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Фарерские острова
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 8-й тур1 : 0Фарерские острова
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 7-й турФарерские острова0 : 2
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 6-й турФарерские острова0 : 1
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 5-й тур2 : 0Фарерские острова

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