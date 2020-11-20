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Украина - Италия 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
20 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 10-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Украина
Италия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина - Италия, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина
Италия
12УкраинаврАнатолий Трубин
21УкраиназщАлександр Караваев
13УкраиназщИлья Забарный
22УкраиназщНиколай Матвиенко
16УкраиназщВиталий Миколенко
2УкраиназщЕфим Конопля
5УкраинапзСергей Сидорчук
17УкраинапзАлександр Зинченко
7УкраинапзГеоргий Судаков
10УкраинанпМихаил Мудрик
11УкраинанпАртём Довбик
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
4ИталиязщФедерико Гатти
15ИталиязщФранческо Ачерби
3ИталиязщФедерико Димарко
7ИталияпзДжакомо Бонавентура
18ИталияпзНиколо Барелла
13ИталияпзМаттео Дармиан
8Италияпз Жоржиньо
11ИталиянпДоменико Берарди
10ИталиянпДжакомо Распадори
14ИталиянпФедерико Кьеза
Главные тренеры
УкраинаСергей Станиславович Ребров
ИталияЛучано Спаллетти
История личных встреч
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 6-й турИталия2 : 1Украина
10.10.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Италия1 : 1Украина
29.03.2011Товарищеские матчи (сборные)Март 2011Украина0 : 2Италия
12.09.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа B. 10-й турУкраина1 : 2Италия
07.10.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа B. 3-й турИталия2 : 0Украина
30.06.2006ЧМ-2006 - финальный раунд - 20061/4 финалаИталия3 : 0Украина
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 8-й тур1 : 3Украина
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 7-й турУкраина2 : 0
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 6-й турИталия2 : 1Украина
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 5-й турУкраина1 : 1
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 4-й турУкраина1 : 0
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 9-й турИталия5 : 2
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 8-й тур3 : 1Италия
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 7-й турИталия4 : 0
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 6-й турИталия2 : 1Украина
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 5-й тур1 : 1Италия
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В отборочном цикле к Евро-2024 остался всего один тур. В ближайшие три дня станут известны все 20 команд, которые выйдут на чемпионат Европы с первых двух мест.Оказывается, Азербайджан зависит от Казахстана Главные интриги отбора Евро-2024. Расклады перед последним туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Украина — Италия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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