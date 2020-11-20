Украина - Италия 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
20 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 10-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина - Италия, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Украина
Италия
|12
|вр
|Анатолий Трубин
|21
|зщ
|Александр Караваев
|13
|зщ
|Илья Забарный
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|2
|зщ
|Ефим Конопля
|5
|пз
|Сергей Сидорчук
|17
|пз
|Александр Зинченко
|7
|пз
|Георгий Судаков
|10
|нп
|Михаил Мудрик
|11
|нп
|Артём Довбик
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|3
|зщ
|Федерико Димарко
|7
|пз
|Джакомо Бонавентура
|18
|пз
|Николо Барелла
|13
|пз
|Маттео Дармиан
|8
|пз
|Жоржиньо
|11
|нп
|Доменико Берарди
|10
|нп
|Джакомо Распадори
|14
|нп
|Федерико Кьеза
Главные тренеры
|Сергей Станиславович Ребров
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 6-й тур
|2 : 1
|10.10.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|29.03.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2011
|0 : 2
|12.09.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. 10-й тур
|1 : 2
|07.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|2 : 0
|30.06.2006
|ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006
|1/4 финала
|3 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 8-й тур
|1 : 3
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 7-й тур
|2 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 6-й тур
|2 : 1
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 4-й тур
|1 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 9-й тур
|5 : 2
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 8-й тур
|3 : 1
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 7-й тур
|4 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 6-й тур
|2 : 1
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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