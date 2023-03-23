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Словения - Казахстан 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
20 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 10-й тур
Словения
Казахстан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Казахстан, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словения
Казахстан
Главные тренеры
СловенияМатьяж Кек
РоссияМагомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 1-й турКазахстан1 : 2Словения
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 9-й тур2 : 1Словения
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 8-й тур0 : 1Словения
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 7-й турСловения3 : 0
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 6-й тур0 : 4Словения
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 5-й турСловения4 : 2
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 9-й турКазахстан3 : 1
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 8-й тур1 : 2Казахстан
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 7-й тур3 : 1Казахстан
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 6-й турКазахстан1 : 0
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 5-й турКазахстан0 : 1
Текстовая трансляция
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В отборочном цикле к Евро-2024 остался всего один тур. В ближайшие три дня станут известны все 20 команд, которые выйдут на чемпионат Европы с первых двух мест.Оказывается, Азербайджан зависит от Казахстана Главные интриги отбора Евро-2024. Расклады перед последним туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Словения — Казахстан. Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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