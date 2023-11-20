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Алания - Химки 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
20 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур
Главный судья: Андрей Фисенко (Владивосток, Россия);
Алания
Химки

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Химки, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
09.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Химки2 : 2Алания
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур 1 : 1Алания
06.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур 3 : 3Алания
27.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Алания1 : 1
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур 1 : 0Алания
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Алания1 : 0
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Химки2 : 2
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур 1 : 3Химки
01.11.2023 Fonbet Кубок России 1/8 финала Химки4 : 0
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Химки1 : 0
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур 2 : 2Химки

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