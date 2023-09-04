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Торпедо М - Родина 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
20 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия);
Торпедо МРодина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Родина, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Артём Сергеевич Горлов (и.о.)
История личных встреч
04.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Родина2 : 0Торпедо М
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур 0 : 0Торпедо М
06.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Торпедо М0 : 3
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур 1 : 1Торпедо М
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Торпедо М2 : 0
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур 2 : 1Торпедо М
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Родина4 : 0
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур 1 : 0Родина
01.11.2023 Fonbet Кубок России 1/8 финала Родина3 : 0
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур 0 : 4Родина
23.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Родина0 : 0

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