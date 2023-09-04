Торпедо М - Родина 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
20 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Родина, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Родина
Москва
Главные тренеры
|Артём Сергеевич Горлов (и.о.)
История личных встреч
|04.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|0 : 0
|06.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 3
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|4 : 0
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|3 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 4
|23.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 0