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Эквадор U17 - Бразилия U17 20 Ноября прямая трансляция

20 Ноября 2023 года в 11:30 (+03:00). U17 ЧМ-2023, 1/8 финала
Эквадор U17
Бразилия U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор U17 - Бразилия U17, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эквадор U17
Бразилия U17
Главные тренеры
Эквадор Диего Мартинес
Бразилия Фелипе Леал
История личных встреч
16.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа A. 3-й тур Эквадор U171 : 1
13.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа A. 2-й тур 0 : 2Эквадор U17
10.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа A. 1-й тур 1 : 1Эквадор U17
02.11.2015 U17 ЧМ-2015 1/4 финала Эквадор U170 : 2
30.10.2015 U17 ЧМ-2015 1/8 финала 1 : 4Эквадор U17
17.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа C. 3-й тур 1 : 2Бразилия U17
14.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа C. 2-й тур Бразилия U179 : 0
11.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа C. 1-й тур Бразилия U172 : 3
01.11.2015 U17 ЧМ-2015 1/4 финала Бразилия U170 : 3
28.10.2015 U17 ЧМ-2015 1/8 финала Бразилия U171 : 0

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