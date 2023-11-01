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Испания U17 - Япония U17 20 Ноября прямая трансляция

20 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, 1/8 финала
Испания U17
Япония U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания U17 - Япония U17, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания U17
Япония U17
Главные тренеры
Испания Хосе Лана
Япония Ёсиро Морияма
История личных встреч
16.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа B. 3-й тур 2 : 2Испания U17
13.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа B. 2-й тур Испания U171 : 0
10.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа B. 1-й тур Испания U172 : 0
16.05.2019 U17 ЧЕ-2019 1/2 финала 1 : 0Испания U17
13.05.2019 U17 ЧЕ-2019 1/4 финала 1 : 1 4 : 5Испания U17
17.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа D. 3-й тур 0 : 2Япония U17
14.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа D. 2-й тур Япония U171 : 3
11.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа D. 1-й тур Япония U171 : 0
28.10.2013 U17 ЧМ-2013 - финальный раунд 1/8 финала Япония U171 : 2
24.10.2013 U17 ЧМ-2013 - финальный раунд Группа D. 3-й тур Япония U172 : 1

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