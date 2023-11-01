Испания U17 - Япония U17 20 Ноября прямая трансляция
20 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания U17 - Япония U17, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания U17
Япония U17
Главные тренеры
|Хосе Лана
|Ёсиро Морияма
История личных встреч
|16.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа B. 3-й тур
|2 : 2
|13.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|10.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа B. 1-й тур
|2 : 0
|16.05.2019
|U17 ЧЕ-2019
|1/2 финала
|1 : 0
|13.05.2019
|U17 ЧЕ-2019
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 5
|17.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа D. 3-й тур
|0 : 2
|14.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа D. 2-й тур
|1 : 3
|11.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа D. 1-й тур
|1 : 0
|28.10.2013
|U17 ЧМ-2013 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 2
|24.10.2013
|U17 ЧМ-2013 - финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|2 : 1