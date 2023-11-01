Питтсбург Пингвинз - Вегас Голден Найтс 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
20 Ноября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Ти Джей Люксмор (Тимминс, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|06.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|02.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|12.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|18.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|08.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|20.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|20.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|12.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|07.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|15.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|09.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4