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Питтсбург Пингвинз - Вегас Голден Найтс 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
20 Ноября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Ти Джей Люксмор (Тимминс, Канада);
Питтсбург Пингвинз
Вегас Голден Найтс

Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
США Майк Салливан
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
06.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 2Питтсбург Пингвинз
02.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 3Вегас Голден Найтс
12.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 2Вегас Голден Найтс
18.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 5Питтсбург Пингвинз
08.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 4Питтсбург Пингвинз
20.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 3Вегас Голден Найтс
20.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс7 : 3Питтсбург Пингвинз
12.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 2Вегас Голден Найтс
07.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 4Вегас Голден Найтс
15.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 1Питтсбург Пингвинз
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Питтсбург Пингвинз
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 5
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Питтсбург Пингвинз
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 0
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТВегас Голден Найтс
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6Вегас Голден Найтс
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Вегас Голден Найтс
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 0
09.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 4

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