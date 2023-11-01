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Чикаго Блэкхоукс - Баффало Сэйбрз 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
20 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Ли (Сейнт Джон, Канада)
Чикаго Блэкхоукс
Баффало Сэйбрз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
Канада Люк Ричардсон
США Дон Гранато
История личных встреч
18.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
30.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 3 ОТЧикаго Блэкхоукс
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2 ОТЧикаго Блэкхоукс
29.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 6Баффало Сэйбрз
18.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 1Баффало Сэйбрз
08.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 4 ББаффало Сэйбрз
02.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 7Чикаго Блэкхоукс
17.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 3Чикаго Блэкхоукс
09.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 2 ОТБаффало Сэйбрз
20.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 5Чикаго Блэкхоукс
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Чикаго Блэкхоукс
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Чикаго Блэкхоукс
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Чикаго Блэкхоукс
06.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Баффало Сэйбрз
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 5
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Баффало Сэйбрз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТБаффало Сэйбрз

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