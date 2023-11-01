Чикаго Блэкхоукс - Баффало Сэйбрз 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
20 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Ли (Сейнт Джон, Канада)
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
|Люк Ричардсон
|Дон Гранато
История личных встреч
|18.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|30.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|29.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|18.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|02.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|17.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|09.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|20.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|06.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ