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Анахайм Дакс - Сент-Луис Блюз 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
20 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Сент-Луис Блюз, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
США Грег Кронин
Канада Крэйг Берюбе
История личных встреч
26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 6Сент-Луис Блюз
22.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 1Анахайм Дакс
20.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз6 : 2Анахайм Дакс
25.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 6Сент-Луис Блюз
13.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3 ОТАнахайм Дакс
08.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 1Сент-Луис Блюз
06.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3 БАнахайм Дакс
04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 1Анахайм Дакс
29.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3 ОТАнахайм Дакс
27.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 4Анахайм Дакс
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 2Анахайм Дакс
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Анахайм Дакс
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 1
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 6
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Сент-Луис Блюз
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Сент-Луис Блюз
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 0
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 8Сент-Луис Блюз
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 1

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