Анахайм Дакс - Сент-Луис Блюз 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
20 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Сент-Луис Блюз, которое состоится 20 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
|Грег Кронин
|Крэйг Берюбе
История личных встреч
|26.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|22.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|20.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|25.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|13.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|08.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|04.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|29.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|27.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1