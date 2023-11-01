01:13 ()
Свернуть список

Тампа-Бэй Лайтнинг - Бостон Брюинз 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
21 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Эрик Фурлатт (Тройс-Ривьерс, Канада)
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Бостон Брюинз, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Бостон Брюинз
Бостон
31 Швеция вр Юнас Юханссон
90 Канада вр Мэтт Томкинс
48 США зщ Ник Пербикс
77 Швеция зщ Виктор Хедман
81 Словакия зщ Эрик Чернак
98 Россия зщ Михаил Сергачёв
43 Канада зщ Даррен Рэддиш
44 Канада зщ Кэлвин де Хаан
71 Канада нп Энтони Чирелли
86 Россия нп Никита Кучеров
21 Канада нп Брейден Пойнт
38 Канада нп Брэндон Хагель
20 Канада нп Ник Пол
91 Канада нп Стивен Стэмкос
23 США нп Майки Эйссимонт
64 США нп Тайлер Мотт
84 Канада нп Таннер Жанно
51 США нп Остин Уотсон
12 Канада нп Алекс Барре-Буле
45 США нп Коул Кёпке
35 Швеция вр Линус Улльмарк
1 США вр Джереми Свейман
73 США зщ Чарли Макэвой
6 США зщ Мэйсон Лорей
25 США зщ Брэндон Карло
27 Швеция зщ Хампус Линдхольм
12 США зщ Кевин Шаттенкирк
28 США зщ Дерек Форборт
88 Чехия нп Давид Пастрняк
18 Чехия нп Павел Заха
63 Канада нп Брэд Маршан
10 Россия нп Георгий Меркулов
13 США нп Чарли Койл
74 Канада нп Джейк Дебраск
51 Канада нп Матье Пуатра
43 Канада нп Дэнтон Хайнен
62 Швеция нп Оскар Стеен
19 США нп Джон Бичер
94 Чехия нп Якуб Лауко
21 Канада Dan Renouf
Главные тренеры
Канада Джон Купер
Канада Джим Монтгомери
История личных встреч
25.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
27.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 2Бостон Брюинз
30.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
22.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 5Бостон Брюинз
09.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 2 ОТБостон Брюинз
25.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
09.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 5Бостон Брюинз
05.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 3 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
01.09.2020 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 5-й матч Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 2 ОТБостон Брюинз
29.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 4-й матч Бостон Брюинз1 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 4
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 0Тампа-Бэй Лайтнинг
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг0 : 4
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 5
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 2
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Бостон Брюинз
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТБостон Брюинз
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 2
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Бостон Брюинз

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close