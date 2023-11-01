Тампа-Бэй Лайтнинг - Бостон Брюинз 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
21 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Эрик Фурлатт (Тройс-Ривьерс, Канада)
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Бостон Брюинз, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Бостон Брюинз
Бостон
|31
|вр
|Юнас Юханссон
|90
|вр
|Мэтт Томкинс
|48
|зщ
|Ник Пербикс
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|81
|зщ
|Эрик Чернак
|98
|зщ
|Михаил Сергачёв
|43
|зщ
|Даррен Рэддиш
|44
|зщ
|Кэлвин де Хаан
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|86
|нп
|Никита Кучеров
|21
|нп
|Брейден Пойнт
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|20
|нп
|Ник Пол
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
|23
|нп
|Майки Эйссимонт
|64
|нп
|Тайлер Мотт
|84
|нп
|Таннер Жанно
|51
|нп
|Остин Уотсон
|12
|нп
|Алекс Барре-Буле
|45
|нп
|Коул Кёпке
|35
|вр
|Линус Улльмарк
|1
|вр
|Джереми Свейман
|73
|зщ
|Чарли Макэвой
|6
|зщ
|Мэйсон Лорей
|25
|зщ
|Брэндон Карло
|27
|зщ
|Хампус Линдхольм
|12
|зщ
|Кевин Шаттенкирк
|28
|зщ
|Дерек Форборт
|88
|нп
|Давид Пастрняк
|18
|нп
|Павел Заха
|63
|нп
|Брэд Маршан
|10
|нп
|Георгий Меркулов
|13
|нп
|Чарли Койл
|74
|нп
|Джейк Дебраск
|51
|нп
|Матье Пуатра
|43
|нп
|Дэнтон Хайнен
|62
|нп
|Оскар Стеен
|19
|нп
|Джон Бичер
|94
|нп
|Якуб Лауко
|21
|Dan Renouf
Главные тренеры
|Джон Купер
|Джим Монтгомери
История личных встреч
|25.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|27.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|30.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|22.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|09.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|25.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|09.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|05.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|01.09.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 5-й матч
|3 : 2 ОТ
|29.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 4-й матч
|1 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3