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Флорида Пантерз - Эдмонтон Ойлерз 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
21 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Вес Макколи (Джорджтаун, Канада);
Флорида Пантерз
Эдмонтон Ойлерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
72 Россия вр Сергей Бобровский
41 США вр Энтони Столарз
5 Канада зщ Аарон Экблад
42 Швеция зщ Густав Форслинг
62 Канада зщ Брэндон Монтур
77 Финляндия зщ Нико Миккола
7 Россия зщ Дмитрий Куликов
91 Швеция зщ Оливер Экман-Ларссон
13 Канада нп Сэм Райнхарт
15 Финляндия нп Антон Лунделль
23 Канада нп Картер Вераге
19 США нп Мэттью Ткачук
9 Канада нп Сэм Беннетт
17 Канада нп Эван Родригес
21 Канада нп Ник Казинс
82 Швеция нп Кевин Стенлунд
27 Финляндия нп Ээту Луостаринен
94 Канада нп Райан Ломберг
18 Канада нп Стивен Лоренц
12 Канада нп Джона Гаджович
30 Канада вр Кэлвин Пикар
74 Канада вр Стюарт Скиннер
5 Канада зщ Коди Сеси
25 Канада зщ Дарнелл Нурс
2 Канада зщ Эван Бушар
14 Швеция зщ Маттиас Экхольм
73 Канада зщ Венсан Деарне
27 Канада зщ Бретт Кулак
28 Канада нп Коннор Браун
97 Канада нп Коннор Макдэвид
93 Канада нп Райан Ньюджент-Хопкинс
18 Канада нп Зак Хайман
29 Германия нп Леон Драйзайтль
91 Канада нп Эвандер Кейн
10 США нп Дерек Райан
71 Канада нп Райан Маклауд
37 США нп Уоррен Фёгеле
89 Канада нп Сэм Ганье
57 Канада нп Джеймс Хэмблин
86 Канада Beau Akey
Главные тренеры
Канада Пол Морис
Канада Крис Ноблох
История личных встреч
29.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3 ОТФлорида Пантерз
13.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 4Эдмонтон Ойлерз
26.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4Эдмонтон Ойлерз
21.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз0 : 6Флорида Пантерз
16.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 4Эдмонтон Ойлерз
27.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 6Флорида Пантерз
11.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3 БФлорида Пантерз
09.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 1Эдмонтон Ойлерз
17.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 4Эдмонтон Ойлерз
13.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 7Флорида Пантерз
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Флорида Пантерз
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Флорида Пантерз
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Флорида Пантерз
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 2
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Эдмонтон Ойлерз
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3 ОТ
14.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Эдмонтон Ойлерз
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Эдмонтон Ойлерз

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