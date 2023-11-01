Флорида Пантерз - Эдмонтон Ойлерз 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
21 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Вес Макколи (Джорджтаун, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|41
|вр
|Энтони Столарз
|5
|зщ
|Аарон Экблад
|42
|зщ
|Густав Форслинг
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
|77
|зщ
|Нико Миккола
|7
|зщ
|Дмитрий Куликов
|91
|зщ
|Оливер Экман-Ларссон
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
|15
|нп
|Антон Лунделль
|23
|нп
|Картер Вераге
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
|9
|нп
|Сэм Беннетт
|17
|нп
|Эван Родригес
|21
|нп
|Ник Казинс
|82
|нп
|Кевин Стенлунд
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
|94
|нп
|Райан Ломберг
|18
|нп
|Стивен Лоренц
|12
|нп
|Джона Гаджович
|30
|вр
|Кэлвин Пикар
|74
|вр
|Стюарт Скиннер
|5
|зщ
|Коди Сеси
|25
|зщ
|Дарнелл Нурс
|2
|зщ
|Эван Бушар
|14
|зщ
|Маттиас Экхольм
|73
|зщ
|Венсан Деарне
|27
|зщ
|Бретт Кулак
|28
|нп
|Коннор Браун
|97
|нп
|Коннор Макдэвид
|93
|нп
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|18
|нп
|Зак Хайман
|29
|нп
|Леон Драйзайтль
|91
|нп
|Эвандер Кейн
|10
|нп
|Дерек Райан
|71
|нп
|Райан Маклауд
|37
|нп
|Уоррен Фёгеле
|89
|нп
|Сэм Ганье
|57
|нп
|Джеймс Хэмблин
|86
|Beau Akey
Главные тренеры
|Пол Морис
|Крис Ноблох
История личных встреч
|29.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|13.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|26.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|21.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|16.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|27.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|11.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|09.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|17.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|13.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 7
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|14.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2