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Даллас Старз - Нью-Йорк Рейнджерс 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
21 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кевин Поллок (Кинкардин, Канада)
Даллас Старз
Нью-Йорк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
41 Канада вр Скотт Уэджвуд
29 США вр Джейк Эттингер
4 Финляндия зщ Миро Хейсканен
20 США зщ Райан Сутер
2 Финляндия зщ Яни Хаканпяя
23 Финляндия зщ Эса Линделль
5 Швеция зщ Нильс Лундквист
44 Канада зщ Джоэль Хэнли
16 США нп Джо Павелски
24 Финляндия нп Роопе Хинц
21 США нп Джейсон Робертсон
91 Канада нп Тайлер Сегин
95 Канада нп Мэтт Дюшейн
27 Канада нп Мэйсон Марчмент
63 Россия нп Евгений Дадонов
53 Канада нп Уайатт Джонстон
14 Канада нп Джейми Бенн
15 США нп Крэйг Смит
12 Чехия нп Радек Факса
18 Канада нп Сэм Стил
31 Россия вр Игорь Шестёркин
32 США вр Джонатан Куик
55 США зщ Райан Линдгрен
8 США зщ Джейкоб Труба
79 США зщ К'Андре Миллер
56 Швеция зщ Эрик Густафссон
4 Канада зщ Брэйден Шнайдер
6 США зщ Зак Джонс
17 США нп Блейк Уилер
93 Швеция нп Мика Зибанеджад
20 США нп Крис Крайдер
13 Канада нп Алекси Лафреньер
16 США нп Винсент Трочек
10 Россия нп Артемий Панарин
24 Финляндия нп Каапо Какко
12 США нп Ник Бонино
50 Канада нп Уилл Кайлли
71 США нп Тайлер Питлик
21 Канада нп Баркли Гудроу
26 США нп Джимми Веси
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
США Питер Лавиолетт
История личных встреч
13.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 1 ОТДаллас Старз
29.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
13.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 7Нью-Йорк Рейнджерс
15.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3 ОТДаллас Старз
11.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
04.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 5Даллас Старз
06.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
20.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 1Даллас Старз
06.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
12.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 2 БДаллас Старз
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 6
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТ
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 8Даллас Старз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Даллас Старз
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Даллас Старз
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3 Б
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 БНью-Йорк Рейнджерс

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