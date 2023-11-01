Даллас Старз - Нью-Йорк Рейнджерс 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
21 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кевин Поллок (Кинкардин, Канада)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
|41
|вр
|Скотт Уэджвуд
|29
|вр
|Джейк Эттингер
|4
|зщ
|Миро Хейсканен
|20
|зщ
|Райан Сутер
|2
|зщ
|Яни Хаканпяя
|23
|зщ
|Эса Линделль
|5
|зщ
|Нильс Лундквист
|44
|зщ
|Джоэль Хэнли
|16
|нп
|Джо Павелски
|24
|нп
|Роопе Хинц
|21
|нп
|Джейсон Робертсон
|91
|нп
|Тайлер Сегин
|95
|нп
|Мэтт Дюшейн
|27
|нп
|Мэйсон Марчмент
|63
|нп
|Евгений Дадонов
|53
|нп
|Уайатт Джонстон
|14
|нп
|Джейми Бенн
|15
|нп
|Крэйг Смит
|12
|нп
|Радек Факса
|18
|нп
|Сэм Стил
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|32
|вр
|Джонатан Куик
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|6
|зщ
|Зак Джонс
|17
|нп
|Блейк Уилер
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|20
|нп
|Крис Крайдер
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|16
|нп
|Винсент Трочек
|10
|нп
|Артемий Панарин
|24
|нп
|Каапо Какко
|12
|нп
|Ник Бонино
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|71
|нп
|Тайлер Питлик
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|26
|нп
|Джимми Веси
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|13.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|29.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|13.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|15.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|11.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|04.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|06.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|20.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|06.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|12.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 8
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б