Нэшвилл Предаторз - Колорадо Эвеланш 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
21 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Ти Джей Люксмор (Тимминс, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт
|Джаред Беднар
История личных встреч
|15.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|24.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|18.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|11.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|10.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 4-й матч
|3 : 5
|07.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 3-й матч
|3 : 7
|06.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 2-й матч
|2 : 1 ОТ
|04.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 1-й матч
|7 : 2
|29.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|12.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 7
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|14.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4