01:13 ()
Свернуть список

Нэшвилл Предаторз - Колорадо Эвеланш 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
21 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Ти Джей Люксмор (Тимминс, Канада);
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт
Канада Джаред Беднар
История личных встреч
15.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 4Колорадо Эвеланш
24.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3 ОТКолорадо Эвеланш
18.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 1Нэшвилл Предаторз
11.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 3Нэшвилл Предаторз
10.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 4-й матч Нэшвилл Предаторз3 : 5Колорадо Эвеланш
07.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Нэшвилл Предаторз3 : 7Колорадо Эвеланш
06.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч Колорадо Эвеланш2 : 1 ОТНэшвилл Предаторз
04.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Колорадо Эвеланш7 : 2Нэшвилл Предаторз
29.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 5 БНэшвилл Предаторз
12.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 4 ОТКолорадо Эвеланш
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 2
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 7
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Нэшвилл Предаторз
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Нэшвилл Предаторз
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Колорадо Эвеланш
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш8 : 2
14.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Колорадо Эвеланш
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 8
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close