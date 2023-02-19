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Аризона Койотс - Лос-Анджелес Кингз 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
21 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джастин Кеа (Вудвиль, Канада)
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
Канада Тодд Маклеллан
История личных встреч
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 5Лос-Анджелес Кингз
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз6 : 3Аризона Койотс
24.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз3 : 2Аризона Койотс
23.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Аризона Койотс5 : 3Лос-Анджелес Кингз
19.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз6 : 5 БАризона Койотс
24.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 1 БЛос-Анджелес Кингз
02.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 3Аризона Койотс
24.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 3Лос-Анджелес Кингз
20.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 5Лос-Анджелес Кингз
22.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 2 ОТАризона Койотс
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Аризона Койотс
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Аризона Койотс
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТАризона Койотс
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 7Аризона Койотс
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Аризона Койотс
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 1
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 1
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 4
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 4 ОТ
09.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Лос-Анджелес Кингз

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