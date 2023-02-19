Аризона Койотс - Лос-Анджелес Кингз 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
21 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джастин Кеа (Вудвиль, Канада)
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Тодд Маклеллан
История личных встреч
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|24.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2
|23.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|19.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 Б
|24.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|02.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|24.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|20.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|22.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 7
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|09.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4