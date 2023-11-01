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Сиэтл Кракен - Калгари Флэймз 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
21 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Руни (Бостон, США)
Сиэтл Кракен
Калгари Флэймз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Калгари Флэймз, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
Канада Дэйв Хэкстол
Канада Райан Хаска
История личных встреч
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 6Калгари Флэймз
26.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сиэтл Кракен2 : 3 БКалгари Флэймз
26.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз3 : 5Сиэтл Кракен
28.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 5Калгари Флэймз
29.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 3Калгари Флэймз
02.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 5Сиэтл Кракен
04.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз4 : 1Сиэтл Кракен
28.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Сиэтл Кракен3 : 0Калгари Флэймз
13.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 3Сиэтл Кракен
10.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 4Калгари Флэймз
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Сиэтл Кракен
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 3 Б
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТСиэтл Кракен
14.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 5
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 4
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 5 Б
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 2
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Калгари Флэймз
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Калгари Флэймз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 БКалгари Флэймз

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