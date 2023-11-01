Сиэтл Кракен - Калгари Флэймз 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
21 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Руни (Бостон, США)
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Калгари Флэймз, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Райан Хаска
История личных встреч
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|26.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|26.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 5
|28.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|29.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|02.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|04.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|28.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 0
|13.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|10.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|14.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б