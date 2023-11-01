Ирландия - Новая Зеландия 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
21 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Новая Зеландия, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ирландия
Новая Зеландия
Главные тренеры
|Стивен Кенни
История личных встреч
|14.11.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 1
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 9-й тур
|1 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 8-й тур
|0 : 4
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 7-й тур
|0 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 6-й тур
|1 : 2
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 5-й тур
|2 : 0
|17.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|13.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|26.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1