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Ирландия - Новая Зеландия 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
21 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Ирландия
Новая Зеландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Новая Зеландия, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ирландия
Новая Зеландия
Главные тренеры
Ирландия Стивен Кенни
История личных встреч
14.11.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Ирландия3 : 1Новая Зеландия
18.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 9-й тур 1 : 0Ирландия
16.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 8-й тур 0 : 4Ирландия
13.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 7-й тур Ирландия0 : 2
10.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 6-й тур Ирландия1 : 2
07.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 5-й тур 2 : 0Ирландия
17.11.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Новая Зеландия
17.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Новая Зеландия
13.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Новая Зеландия
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Новая Зеландия
26.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Новая Зеландия2 : 1

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