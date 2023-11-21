Уэльс - Турция 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
21 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Турция, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уэльс
Турция
Главные тренеры
|Роберт Пейдж
|Винченцо Монтелла
История личных встреч
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|16.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|0 : 2
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 9-й тур
|1 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 8-й тур
|2 : 1
|11.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 6-й тур
|0 : 2
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|18.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 8-й тур
|4 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|0 : 1
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1