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Уэльс - Турция 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
21 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 10-й тур
Уэльс
Турция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Турция, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уэльс
Турция
Главные тренеры
УэльсРоберт Пейдж
ИталияВинченцо Монтелла
История личных встреч
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 4-й турТурция2 : 0Уэльс
16.06.2021ЧЕ-2020 - финальный раундГруппа A. 2-й турТурция0 : 2Уэльс
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 9-й тур1 : 1Уэльс
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 8-й турУэльс2 : 1
11.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиУэльс4 : 0
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 6-й тур0 : 2Уэльс
07.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиУэльс0 : 0
18.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 3Турция
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 8-й турТурция4 : 0
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 7-й тур0 : 1Турция
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи4 : 2Турция
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 5-й турТурция1 : 1

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