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Греция - Франция 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
21 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 10-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Греция
Франция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Франция, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 10-й тур, оно проводится на стадионе: ОПАП Арена (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Греция
Франция
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
2ГрециязщДжордж Бэлдок
4ГрециязщКонстантинос Мавропанос
15ГрециязщПанайотис Рецос
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
11ГрецияпзАнастасиос Бакасетас
5ГрецияпзАндреас Бухалакис
25ГрецияпзЯннис Константелиас
10ГрециянпДимитриос Пелькас
19ГрециянпГеоргиос Якумакис
7ГрециянпГеоргиос Масурас
1ФранцияврБрис Самба
5ФранциязщЖюль Кунде
17ФранциязщВильям Салиба
3ФранциязщАксель Дисаси
21ФранциязщЛукас Эрнандес
19ФранцияпзЮссуф Фофана
14ФранцияпзАдриен Рабьо
7ФранцияпзАнтуан Гризманн
10ФранцияпзКилиан Мбаппе
11ФранциянпУсман Дембеле
12ФранциянпРандаль Коло Муани
Главные тренеры
УругвайГуставо Пойет
ФранцияДидье Дешам
История личных встреч
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 4-й турФранция1 : 0Греция
17.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиГреция2 : 0
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 8-й турГреция0 : 1
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 7-й тур0 : 2Греция
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 6-й турГреция5 : 0
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 5-й тур3 : 0Греция
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 9-й турФранция14 : 0
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиФранция4 : 1
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 7-й тур1 : 2Франция
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 1Франция
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 5-й турФранция2 : 0
Текстовая трансляция
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В отборочном цикле к Евро-2024 остался всего один тур. В ближайшие три дня станут известны все 20 команд, которые выйдут на чемпионат Европы с первых двух мест.Оказывается, Азербайджан зависит от Казахстана Главные интриги отбора Евро-2024. Расклады перед последним туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Греция — Франция. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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