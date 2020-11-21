Греция - Франция 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
21 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 10-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Франция, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 10-й тур, оно проводится на стадионе: ОПАП Арена (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Греция
Франция
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Джордж Бэлдок
|4
|зщ
|Константинос Мавропанос
|15
|зщ
|Панайотис Рецос
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|11
|пз
|Анастасиос Бакасетас
|5
|пз
|Андреас Бухалакис
|25
|пз
|Яннис Константелиас
|10
|нп
|Димитриос Пелькас
|19
|нп
|Георгиос Якумакис
|7
|нп
|Георгиос Масурас
|1
|вр
|Брис Самба
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|17
|зщ
|Вильям Салиба
|3
|зщ
|Аксель Дисаси
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|7
|пз
|Антуан Гризманн
|10
|пз
|Килиан Мбаппе
|11
|нп
|Усман Дембеле
|12
|нп
|Рандаль Коло Муани
Главные тренеры
|Густаво Пойет
|Дидье Дешам
История личных встреч
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 4-й тур
|1 : 0
|17.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 8-й тур
|0 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 7-й тур
|0 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 6-й тур
|5 : 0
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 5-й тур
|3 : 0
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 9-й тур
|14 : 0
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 7-й тур
|1 : 2
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 5-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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