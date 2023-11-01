Гибралтар - Нидерланды 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия), вместимость: 30305
21 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гибралтар - Нидерланды, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гибралтар
Нидерланды
Главные тренеры
|Хулио Сесар Рибас
|Рональд Куман
История личных встреч
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|3 : 0
|11.10.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа G. 8-й тур
|6 : 0
|30.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа G. 3-й тур
|0 : 7
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 9-й тур
|14 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 8-й тур
|0 : 4
|11.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 6-й тур
|5 : 0
|06.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 9-й тур
|1 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 8-й тур
|0 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 7-й тур
|1 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 6-й тур
|1 : 2
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 5-й тур
|3 : 0