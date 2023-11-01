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Гибралтар - Нидерланды 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия), вместимость: 30305
21 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 10-й тур
Гибралтар
Нидерланды

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гибралтар - Нидерланды, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гибралтар
Нидерланды
Главные тренеры
УругвайХулио Сесар Рибас
НидерландыРональд Куман
История личных встреч
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 2-й турНидерланды3 : 0Гибралтар
11.10.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа G. 8-й турНидерланды6 : 0Гибралтар
30.03.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа G. 3-й турГибралтар0 : 7Нидерланды
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 9-й тур14 : 0Гибралтар
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 8-й турГибралтар0 : 4
11.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи4 : 0Гибралтар
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 6-й тур5 : 0Гибралтар
06.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 0Гибралтар
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 9-й турНидерланды1 : 0
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 8-й тур0 : 1Нидерланды
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 7-й турНидерланды1 : 2
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 6-й тур1 : 2Нидерланды
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 5-й турНидерланды3 : 0

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