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Румыния - Швейцария 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
21 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 10-й тур
Румыния
Швейцария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Швейцария, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Румыния
Швейцария
Главные тренеры
РумынияЭдуард Йордэнеску
ШвейцарияМурат Якин
История личных встреч
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 4-й турШвейцария2 : 2Румыния
15.06.2016ЧЕ-2016 - финальный раундГруппа AРумыния1 : 1Швейцария
30.05.2012Товарищеские матчи (сборные)Май 2012Швейцария0 : 1Румыния
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й тур1 : 2Румыния
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 8-й турРумыния4 : 0
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й тур0 : 0Румыния
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 6-й турРумыния2 : 0
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й турРумыния1 : 1
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й турШвейцария1 : 1
15.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й тур1 : 1Швейцария
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 8-й турШвейцария3 : 3
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 6-й турШвейцария3 : 0
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й тур2 : 2Швейцария

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