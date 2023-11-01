Румыния - Швейцария 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
21 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Швейцария, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Румыния
Швейцария
Главные тренеры
|Эдуард Йордэнеску
|Мурат Якин
История личных встреч
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|2 : 2
|15.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа A
|1 : 1
|30.05.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2012
|0 : 1
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 9-й тур
|1 : 2
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 8-й тур
|4 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 7-й тур
|0 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 6-й тур
|2 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|1 : 1
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 9-й тур
|1 : 1
|15.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 7-й тур
|1 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 8-й тур
|3 : 3
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 6-й тур
|3 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|2 : 2