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Украина U21 - Азербайджан U21 21 Ноября прямая трансляция

21 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F
Украина U21
Азербайджан U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U21 - Азербайджан U21, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина U21
Азербайджан U21
Главные тренеры
Испания Унаи Мельгоса
Азербайджан Самир Ягуб оглы Алиев
История личных встреч
17.11.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Украина U214 : 0
16.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Украина U213 : 2
12.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F 0 : 3Украина U21
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Украина U211 : 0
27.09.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Плей-офф Украина U213 : 0
17.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Азербайджан U213 : 2
12.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Азербайджан U210 : 1
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F 2 : 0Азербайджан U21
14.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 1 2 : 1Азербайджан U21
07.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 1 3 : 0Азербайджан U21

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