Украина U21 - Азербайджан U21 21 Ноября прямая трансляция
21 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U21 - Азербайджан U21, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Украина U21
Азербайджан U21
Главные тренеры
|Унаи Мельгоса
|Самир Ягуб оглы Алиев
История личных встреч
|17.11.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|4 : 0
|16.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|3 : 2
|12.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|0 : 3
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|1 : 0
|27.09.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Плей-офф
|3 : 0
|17.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|3 : 2
|12.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|0 : 1
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|2 : 0
|14.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|2 : 1
|07.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|3 : 0